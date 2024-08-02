Назначен глава одного из комитетов в МЧС

Ермек Бейсеуов назначен на должность председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщает Telegram-канал правительства, приказом министра по чрезвычайным ситуациям Бейсеуов Ермек Беркимбаевич назначен на должность председателя Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Ермек Бейсеуов, согласно информации на официальном сайте правительства, родился в 1983 году в Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахскую академию труда и социальных отношений, Казахский университет путей сообщения.

Трудовую деятельность начал в 2004 году помощником прокурора Алмалинского района Алматы.

В 2006-2007 работал главным специалистом государственно-правового отдела акимата Алмалинского района Алматы.

В 2007-2008 годы занимал должность главного специалиста, начальника отдела промышленности по Алмалинскому району Департамента предпринимательства и промышленности акимата Алматы.

В разные годы был помощником акима Алмалинского района, начальником государственно-правового отдела, руководителем аппарата акимата Алмалинского района Алматы.

Занимал должности заместителя акима Алмалинского и Турксибского районов города Алматы.