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Ержан Ертаев возглавил комитет при Минэнерго

Опубликовано:

Ержан Ертаев
Ержан Ертаев. Фото: t.me/KZgovernment

Ержана Ертаева назначили на должность председателя комитета атомного и энергетического надзора и контроля ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Ертаев Ержан Ерболулы возглавил комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики. Соответствующее постановление подписал глава ведомства, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Напомним, что вице-министром энергетики, как стало известно сегодня, стал Кудайберген Арымбек.

Ертаев Ержан родился в 1985 году в Павлодарской области. Окончил Инновационный Евразийский университет. Трудовую деятельность начал в 2006 году в Павлодарском районном отделе Казначейства, работал в частных структурах. 

С 2009 по 2013 год - ведущий специалист, главный специалист отдела энергетики Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.

В 2013-2014 годы - главный эксперт управления Министерства индустрии и новых технологий.

В 2014-2015 годы - руководитель управления Министерства энергетики.

С 2015 по 2018 год - руководитель территориальных департаментов по Акмолинской, Карагандинской областям МЭ.

С 2018 по 2020 год был заместителем председателя Комитета МЭ.

В 2020-2021 годы - руководитель Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области.

В 2021-2022 годы - руководитель аппарата председателя правления "Самрук-энерго".

В 2022-2023 годы - генеральный директор ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова".

С 2023 года был заместителем председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2142073-erzhan-ertaev-vozglavil-komitet-pri-minenergo/

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