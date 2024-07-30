Акима выбрали в пригороде Павлодара

В селе Мойылды, которое находится в подчинении городской администрации Павлодара, выбрали акима. Голосование состоялось в минувшее воскресенье, 28 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Павлодара.

Как сообщается на официальном сайте акимата, в голосовании участвовало 55 процентов избирателей. Из 1180 избирателей на выборы пришли 649 человек. Вне помещений голосовали 18 сельчан.

На должность акима села претендовали два человека. Асхат Бейсекин на выборах набрал 54 голоса, а Женис Абикен - 552. Против всех проголосовал 21 избиратель.

По итогам выборов акимом был избран Женис Абикен, который проживает в селе Мойылды. Он занимает этот пост с 2020 года.

По информации официального сайта аппарата акима села Мойылды города Павлодара, Женис Абикен родился в 1975 году в совхозе Акколь Екибастузского района Павлодарской области.

В 1997 году он окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "преподаватель истории". Женат, имеет 3 детей.

С 1997 по 1998 годы работал учителем истории в СОШ №18 в Экибастузе, с 2002 по 2009 годы - учителем истории в СОШ №33 в Павлодаре.

Он занимал должность акима поселка Ленинский (ныне Атамекен) в 2009-2017 годах, а позже, в 2017-2020 годы, акима Кызылжарского сельского округа города Аксу.

С 18 августа 2020 года по настоящее время Женис Абикен работает акимом села Мойылды города Павлодара.