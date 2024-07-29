В "СК-Фармации" назвали имя нового руководителя

Еркен Жакатай назначен на должность председателя правления "СК-Фармация", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный ТОО. Ранее он работал в частном секторе.

На сайте "СК-Фармация" указано, что Еркен Жакатай окончил Казахский национальный технический университет в 1994 году по специальности "Автоматика и системы управлений". Кроме того, он окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова в 2001 году по специальности "Финансы и аудит".

Сообщается, что он имеет стаж на руководящих должностях более 30 лет. Он работал в государственном секторе - в Министерстве государственных доходов РК, Министерстве финансов РК, Министерстве индустрии и новых технологий РК.

Кроме того, он работал в квазигосударственном секторе - АО "Фонд "Даму", АО "Национальный медицинский холдинг" РК, торговом представительстве РК в Российской Федерации.

С 2021 года до назначения работал в частном секторе.

Еркен Жакатай. Фото: sk-pharmacy.kz

В июне этого года стало известно, что Ерхата Искалиева освободили от должности главы "СК-Фармация".

До этого ТОО "СК-Фармация" неоднократно оказывалось в центре скандалов. Летом 2020 года, в разгар эпидемии коронавируса, разгорелся скандал вокруг "СК-Фармация", когда в социальных сетях появились слухи, что в казахстанских аптеках продают медикаменты, переданные Катаром в качестве гуманитарной помощи.

Позже президент Касым-Жомарт Токаев поручил уволить руководство компании, провести расследование и наказать виновных. В тот же день глава компании Берик Шарип был освобожден от должности, а позднее его задержали. 12 июля его должность занял Ерхат Искалиев.

После его назначения представители "СК-Фармация" опровергли данные о том, что Ерхат Искалиев является родственником Азата Искалиева, занимавшего пост секретаря наблюдательного совета компании.

В августе 2022 года Искалиев ответил на критику, которая поступает в адрес компании.

На прошлой неделе стало известно, что Антикоррупционное ведомство выявило серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация".

По информации ведомства, более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом."Фармкомпании, используя эту лазейку в сговоре с другими поставщиками, выигрывали тендеры по максимальной высокой цене. Таким образом не обеспечивались конкуренция и снижение стоимости закупок", - заявили в Антикоре.