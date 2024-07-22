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Арман Касенов возглавил "КазТрансОйл"

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Арман Касенов избран гендиректором АО "КазТрансОйл"
Арман Касенов избран гендиректором АО "КазТрансОйл". Фото: kaztransoil.kz

С 22 июля генеральным директором (председателем правления) АО "КазТрансОйл" избран Арман Касенов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО.

Как сообщается на сайте AO "КазТрансОйл", в соответствии с решением совета директоров АО генеральным директором (председателем правления) АО "КазТрансОйл" с 22 июля 2024 года избран Арман Касенов.

До этого назначения Арман Касенов был заместителем председателя правления по маркетингу АО "НК "QazaqGaz".

В разные годы работал генеральным директором - председателем правления ТОО "КазТрансГаз Өнімдері", заместителем генерального директора по корпоративному развитию, управляющим директором по корпоративному развитию, директором департамента бюджетного планирования и экономического анализа АО "КазТрансГаз", генеральным директором РГП "КазВодХоз" Комитета водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Решением совета директоров АО "КазТрансОйл" c 22 июля 2024 года досрочно прекращены полномочия Талгата Курманбаева в качестве генерального директора (председателя правления) АО "КазТрансОйл". Кроме того, по собственной инициативе c 22 июля 2024 года Талгат Курманбаев исключен из состава совета директоров АО "КазТрансОйл".

С учетом внесенных изменений в состав правления АО "КазТрансОйл" входят:

  • генеральный директор (председатель правления) Арман Касенов;
  • члены правления - заместитель генерального директора по производству Темирхан Абдиров;
  • заместитель генерального директора по транспортировке Эрик Сагиев;
  • заместитель генерального директора по экономике и финансам Амиржан Оспанов;
  • заместитель генерального директора по корпоративному управлению Алмас Унгарсынов;
  • управляющий директор по социально-трудовым отношениям и общим вопросам Газиз Кошанов;
  • управляющий директор по юридическим вопросам Жайдарман Исаков.

В состав совета директоров АО "КазТрансОйл" входят:

  • председатель совета директоров, представитель АО НК "КазМунайГаз" Булат Закиров;
  • член совета директоров - представитель АО НК "КазМунайГаз" Ардак Қасымбек;
  • член совета директоров - независимый директор Казбек Кусаинов;
  • член совета директоров - независимый директор Адриан Фрейсине;
  • член совета директоров - независимый директор Миллер Тимоти Глен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2138142-arman-kasenov-vozglavil-kaztransoyl/

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