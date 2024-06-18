Полковник полиции Нурбол Саден получил новую должность

Приказом министра внутренних дел заместителем начальника ДП Костанайской области назначен полковник полиции Нурбол Саден, ранее работавший в МВД, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Нурбол Саден - уроженец Джангельдинского района Костанайской области. Окончил Костанайскую академию МВД РК имени Кабылбаева.

В правоохранительных органах работает с 1997 года. Начинал служебную деятельность оперуполномоченным ОУР ОВД Костаная.

За годы службы работал на различных должностях, в том числе начальником управления криминальной полиции ДП Кызылординской области, временно исполняющим обязанности начальника УП Аркалыка.

С 2023 года занимал должность начальника Пятого управления Департамента криминальной полиции МВД РК.

Кроме того, начальником управления собственной безопасности ДП Костанайской области назначен Темирлан Аманбаев. До этого он занимал должность заместителя начальника УСБ ДП Карагандинской области.

Темирлан Аманбаев. Фото: ДП Костанайской области

Напомним, в мае 2023 года на должность начальника ДП Костанайской области был назначен Ерлан Файзуллин. До этого он возглавлял ДП Карагандинской области.

Также сегодня стало известно, что Ернар Жаркешов назначен заместителем акима Акмолинской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. С февраля 2024 года он был внештатным советником председателя сената парламента РК.