Ерлан Турегелдиев стал замглавы одного из комитетов МЧС

Ерлан Турегелдиев стал заместителем председателя Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана. Соответствующий приказ подписал глава ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.

Полковник гражданской защиты Ерлан Турегелдиев назначен заместителем председателя Комитета противопожарной службы МЧС, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ерлан Турегелдиев родился в 1980 году в Семее. Окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима и Кокшетауский технический институт МЧС РК.

Службу в органах гражданской защиты начал в 2005 году с должности инженера отдела по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций Курчатова.

До 2020 года проработал в подразделениях МЧС в Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.

С 2020 года возглавлял Управление государственного пожарного контроля и противопожарного нормирования Комитета противопожарной службы МЧС РК.

Отметим, по информации на официальном сайте, Комитет противопожарной службы МЧС осуществляет функции в сфере гражданской защиты, в части обеспечения пожарной безопасности.

Главой Комитета является Рамиль Камалов.