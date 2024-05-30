Увольнение замглавы Минздрава Вячеслава Дудника прокомментировали в Генпрокуратуре

Генпрокуратура РК прокомментировали увольнение вице-министра здравоохранения Вячеслава Дудника, который покинул должность в середине мая, передает корреспондент NUR.KZ.

"Органами прокуратуры по поручению главы государства продолжается работа по сопровождению значимых инвестиционных проектов. Это одно из приоритетных направлений надзорной деятельности, где основной задачей является эффективное решение проблем, защита прав и законных интересов инвесторов.

В рамках данной работы выявлено, что Министерством здравоохранения по 4 инвестиционным проектам инвесторов не исполнено 8 поручений Инвестиционного штаба.

Согласно указу президента от 4 декабря 2023 года №404 ("О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны"), установлена персональная ответственность руководителей центральных государственных органов за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Инвестиционного штаба.

В этой связи по акту надзора Генеральной прокуратуры за неисполнение поручений Инвестиционного штаба вице-министр здравоохранения Дудник В. Ю. освобожден от занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Кроме того, Минздравом был утвержден план мероприятий по дальнейшей реализации всех протокольных решений Инвестиционного штаба, указаны сроки исполнения мероприятий и ответственных лиц.

При этом на сегодня прокурорами разрешено 225 проблемных кейсов инвесторов. Работа продолжается и находится на особом контроле руководства ГП.

Напомним, Вячеслав Дудник был освобожден от должности вице-министра здравоохранения Казахстана 14 мая.

На этот пост он был назначен в апреле 2022 года.

Как сообщается на сайте primeminister.kz, Вячеслав Дудник родился в 1963 году в Костанайской области.

Окончил Карагандинский государственный медицинский институт, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Международную академию бизнеса, Российскую академию народного хозяйства, Европейский университет Швейцарии.

Трудовую деятельность начал в 1983 году в должности медицинского брата первого хирургического отделения Карагандинской областной клинической больницы.

С 1987 по 1997 годы работал врачом-онкологом, онкологом-хирургом в Костанайском областном онкологическом диспансере.

С 1997 по 2005 годы работал заместителем главного врача, главным врачом в медицинских организациях Костаная.

В 2005-2006 гг. — и.о директора, директор Департамента здравоохранения Астаны.

В 2006-2008 гг. — заместитель директора по лечебно-профилактической работе Департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области, директор департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области.

С 2008 по 2009 годы работал начальником Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.

С 2009 по 2017 годы работал в структуре Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.

В 2018-2021 годы — и.о. руководителя, руководитель управления здравоохранения Костанайской области.