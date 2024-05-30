Назначен первый заместитель начальника полиции Кызылординской области

Назначен первый заместитель начальника Департамента полиции Кызылординской области. Им стал Ермахан Абдраманов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 29 мая нового первого заместителя представил личному составу начальник ДП Кызылординской области Махсудхан Аблазимов.

Приказом министра на должность первого заместителя начальника ДП региона назначен Ермахан Абдраманов.

Он окончил Алматинскую высшую школу МВД РК.

Трудовую деятельность начал с должности оперуполномоченного, занимал различные руководящие должности.

С 2022 года до нового назначения работал первым заместителем начальника ДП Шымкента.

Махсудхан Аблазимов пожелал новому заместителю успешной и плодотворной работы.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, Департамент полиции Кызылординской области является территориальным подразделением Министерства внутренних дел Республики Казахстан, осуществляющим руководство органами и подразделениями полиции на территории региона.

Напомним, ранее был назначен первый заместитель начальника ДП Павлодарской области. Должность занял полковник полиции Думан Кожахметов. До этого он занимал пост первого заместителя начальника ДП Восточно-Казахстанской области.