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Назначен первый заместитель начальника полиции Павлодарской области

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Думан Кожахметов
Думан Кожахметов. Фото: instagram.com/dp_pavlodar

Назначен первый заместитель начальника ДП Павлодарской области. Им стал полковник полиции Думан Кожахметов, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, начальник областного полицейского ведомства Василий Скляр представил руководству и личному составу своего нового первого заместителя - полковника полиции Кожахметова Думана Рахимжановича.

Он был назначен приказом министра внутренних дел Казахстана.

Ранее Думан Кожахметов занимал должность первого заместителя начальника ДП Восточно-Казахстанской области.

Василий Скляр подчеркнул его большой опыт и отметил, что предстоит работа по нововведениям, разработанным министерством и внедряемым в практическую деятельность территориальных подразделений полиции, и пожелал успехов на новом месте работы.

Напомним, в январе 2022 года Департамент полиции Павлодарской области возглавил Василий Скляр. До этого он руководил управлением полиции Экибастуза.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, Департамент полиции Павлодарской области является территориальным подразделением Министерства внутренних дел Республики Казахстан, осуществляющим руководство органами и подразделениями внутренних дел на территории региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2108655-naznachen-pervyy-zamestitel-nachalnika-policii-pavlodarskoy-oblasti/

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