Когда выберут акима Мангистауской области

Депутатов Мангистауского областного, городских и районных маслихатов сегодня, 17 мая, вызывают на собрание в областной акимат, передает NUR.KZ со ссылкой на аппарат маслихата региона.

"Мангистауский областной маслихат сообщает, что 17 мая 2024 года в 17.00 состоится собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории области, для получения согласия на назначение акима Мангистауской области.

Место проведения: город Актау, 14 микрорайон, в большом зале заседаний областного акимата. Регистрация будет проводиться с 16.00", - отмечается на официальном сайте ведомства.

Напомним, недавно в Сети появилась информация о том, что аким Мангистауской области будет освобожден от занимаемой должности. Однако официальный представитель акимата региона Жанна Сагидулла ответила, что Нурлан Ногаев находится на рабочем месте.

16 мая указом главы государства Нурлан Ногаев был освобожден от должности акима Мангистауской области.