Вячеслав Дудник освобожден от должности вице-министра здравоохранения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства, Дудник Вячеслав Юрьевич освобожден от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

Напомним, Дудник был назначен вице-министром здравоохранения Казахстана в апреле 2022 года.

Вячеслав Юрьевич Дудник, согласно информации на официальном сайте Министерстве здравоохранения, родился в 1963 году в Костанае.

Окончил Карагандинский государственный медицинский институт, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Международную академию бизнеса, Российскую академию народного хозяйства, Европейский университет Швейцарии.

Трудовую деятельность начал в 1983 году в должности медицинского брата первого хирургического отделения Карагандинской областной клинической больницы.

С 1987 по 1997 год работал врачом-онкологом, онкологом-хирургом в Костанайском областном онкологическом диспансере.

С 1997 по 2005 год работал заместителем главного врача, главным врачом в медицинских организациях Костаная.

С 2005 по 2006 год – и.о директора, директор Департамента здравоохранения Астаны.

С 2006 по 2008 год – заместитель директора по лечебно-профилактической работе Департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанская область), директор департамента здравоохранения ЮКО.

С 2008 по 2009 год работал начальником Медицинского центра при Управлении делами президента Республики Казахстан.

С 2009 по 2017 год продолжил работу в структуре Медцентра при Управлении делами президента.

С 2018 по 2021 год – и.о. руководителя, руководитель управления здравоохранения Костанайской области.