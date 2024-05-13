Назначен новый заместитель акима Уральска

В Уральске назначен новый заместитель акима - им стал Азамат Халелов. Ранее он занимал должность руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, распоряжением акима Уральска заместителем главы города назначен Азамат Ергалиевич Халелов.

Он родился в 1993 году в Уральске. У него высшее образование. Чиновник окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана и Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем по специальностям "учет и аудит" и "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал главным специалистом отдела экономики и бюджетного планирования Уральска.

В разные годы Азамат Халелов работал:

главным специалистом управления экономики и бюджетного планирования ЗКО;

главным инспектором отдела государственных закупок и бухгалтерского учета аппарата акима Бурлинского района;

главным инспектором аппарата акима Бурлинского района;

руководителем отдела предпринимательства Бурлинского района;

советником акима Уральска.

С 2023 года он занимал должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска.

"Азамат Халелов на посту заместителя акима Уральска будет курировать деятельность городских отделов строительства, архитектуры и градостроительства, земельных отношений, пассажирского транспорта, предпринимательства и сельского хозяйства", - говорится в сообщении акимата.

По информации с официального сайта акимата Уральска, с апреля 2022 года акимом города является Миржан Сатканов. До назначения Азамата Халелова у градоначальника было три заместителя - Арсен Губашев, Жандос Дуйсенгалиев и Алтай Кулкаев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что аким Уральска Миржан Сатканов якобы ушел в отставку по собственному желанию. Однако в пресс-службе городского акимата заявили о недостоверности этих сведений.