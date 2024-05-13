Назначен новый заместитель акима Уральска
Опубликовано:
В Уральске назначен новый заместитель акима - им стал Азамат Халелов. Ранее он занимал должность руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, распоряжением акима Уральска заместителем главы города назначен Азамат Ергалиевич Халелов.
Он родился в 1993 году в Уральске. У него высшее образование. Чиновник окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана и Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем по специальностям "учет и аудит" и "юриспруденция".
Трудовую деятельность начал главным специалистом отдела экономики и бюджетного планирования Уральска.
В разные годы Азамат Халелов работал:
- главным специалистом управления экономики и бюджетного планирования ЗКО;
- главным инспектором отдела государственных закупок и бухгалтерского учета аппарата акима Бурлинского района;
- главным инспектором аппарата акима Бурлинского района;
- руководителем отдела предпринимательства Бурлинского района;
- советником акима Уральска.
С 2023 года он занимал должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска.
"Азамат Халелов на посту заместителя акима Уральска будет курировать деятельность городских отделов строительства, архитектуры и градостроительства, земельных отношений, пассажирского транспорта, предпринимательства и сельского хозяйства", - говорится в сообщении акимата.
По информации с официального сайта акимата Уральска, с апреля 2022 года акимом города является Миржан Сатканов. До назначения Азамата Халелова у градоначальника было три заместителя - Арсен Губашев, Жандос Дуйсенгалиев и Алтай Кулкаев.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что аким Уральска Миржан Сатканов якобы ушел в отставку по собственному желанию. Однако в пресс-службе городского акимата заявили о недостоверности этих сведений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2099786-naznachen-novyy-zamestitel-akima-uralska/