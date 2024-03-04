Токаев провел встречу с судьей МФЦА в Акорде

Глава государства принял участие в церемонии принесения присяги председателем суда Международного финансового центра "Астана", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сегодня в Акорде с участием президента Касым-Жомарта Токаева состоялась официальная церемония принесения присяги вновь назначенным председателем Суда МФЦА лордом Яном Бернеттом.

В мероприятии приняли участие управляющий МФЦА Ренат Бектуров, председатель Международного арбитражного центра МФЦА Томас Крюммель, регистратор Суда МФЦА и руководитель аппарата Международного арбитражного центра Кристофер Кэмпбелл-Холт.

Открывая официальную церемонию, глава государства отметил значимую роль данного института в разрешении коммерческих споров.

"Международный финансовый центр "Астана" является важной площадкой, которой доверяют инвесторы. Ключевую роль в этом отношении играет Суд МФЦА, имеющий независимую судебную систему и соответствующий международным стандартам. Уважаемый лорд Бернетт, поздравляю Вас с назначением на эту ответственную должность. Считаю, что выбор Вашей кандидатуры вновь подтверждает приверженность судебной системы МФЦА принципам незыблемости, надежности и доверия", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также выразил благодарность бывшему председателю суда лорду Джонатану Мансу за усердное выполнение своих обязанностей и усилия по обеспечению справедливости и правосудия в каждом деле, рассмотренном в Суде МФЦА

После церемонии глава государства обсудил с участниками мероприятия перспективы развития суда МФЦА и Международного арбитражного центра как ключевых независимых институтов, способствующих повышению инвестиционной привлекательности страны.

️Президент также подчеркнул важность внедрения лучших практик международного права в сфере разрешения споров, а также активного применения современных технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Суд МФЦА, как говорится на его официальном сайте, впервые в Центральной Азии представляет судебную систему, основанную на нормах и принципах права Англии и Уэльса.

Он действует в соответствии с международными стандартами для разрешения гражданских и коммерческих споров в МФЦА.

Суд МФЦА обладает исключительной юрисдикцией в отношении споров, возникающих в связи с деятельностью МФЦА, а также в отношении споров, отнесенных к его компетенции по соглашению сторон.

Суд МФЦА является независимым в своей деятельности и не является частью судебной системы Республики Казахстан. Кроме того, функционирует Апелляционный суд, решения которого являются окончательными.

Суд МФЦА имеет собственные процедурные правила, которые были составлены на основе принципов и процессуальных норм права Англии и Уэльса и стандартов ведущих мировых финансовых центров. Предусмотрена специальная ускоренная процедура рассмотрения небольших исков на сумму до 150 тыс. долларов США в Суде мелких тяжб.

Суд МФЦА использует систему электронного документооборота, что позволяет сторонам подавать иск в электронном виде из любой точки мира без необходимости физического присутствия в Астане.