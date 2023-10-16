Нурлан Атыгаев стал главой ДЧС Алматы

Экс-глава ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев возглавил Департамент по ЧС Алматы. Приказ подписал министр Сырым Шарипханов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

"Приказом министра по ЧС РК начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы назначен полковник Нурлан Атыгаев", – говорится в сообщении.

Ранее он возглавлял Департамент по ЧС Акмолинской области.

По данным с официального сайта МЧС РК, Нурлан Атыгаев родился в 1978 году в Кокчетавской области (ныне – Акмолинская область).

Окончил Кокшетауский технический институт Агентства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал инспектором пожарной части № 7 Айыртауского района государственной противопожарной службы Северо-Казахстанской области.

В разные годы работал начальником отдела по ЧС Тайыншинского района, начальником Управления государственного пожарного контроля, заместителем начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.

С декабря 2020 года по октябрь 2023 года занимал должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

Напомним, в конце сентября сменились руководители департаментов по ЧС еще в нескольких регионах Казахстана.

Так, Куанар Базарбаев был назначен начальником ДЧС Шымкента, а Ергали Бахаев – Восточно-Казахстанской области.

Полковник Ерик Сарыбаев возглавил ДЧС Северо-Казахстанской области.

При этом на должность начальника ДЧС Актюбинской области назначили Нургали Жунусова, а главой ДЧС Атырауской области стал Нурлан Жанабаев.