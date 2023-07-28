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Рустем Курманов покинул должность вице-министра сельского хозяйства

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Рустем Курманов
Рустем Курманов. Фото: facebook.com/rus.kurmanov

Сегодня стало известно о том, что Рустем Курманов покинул должность вице-министра сельского хозяйства. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства РК.

"Постановлением правительства РК Курманов Рустем Жомартович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

На официальном сайте МСХ РК говорится, что Курманов Рустем Жомартович родился в 1981 году в поселке Новоишимский, района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова по специальности "Экономика и менеджмент в отраслях агропромышленного комплекса", является кандидатом экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 2003 году ведущим специалистом отдела экономического анализа Акмолинского областного территориального управления Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

В 2012-2013 годах занимал должность директора департамента инвестиционной политики МСХ РК.

С 2013 по 2015 год - председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

С 2015 по 2016 год работал секретарем комитета в агропромышленном комплексе Национальной палаты предпринимателей РК.

С июля 2017 по июнь 2018 года занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК.

С июня 2018 по февраль 2019 года - председатель правления холдинга "Казагро".

До назначения на пост замглавы МСХ в 2019 году работал в должности заместителя акима Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2030464-rustem-kurmanov-pokinul-dolzhnost-vitse-ministra-selskogo-hozyaystva/

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