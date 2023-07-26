Кумис Сеитова назначена главой Комитета культуры

Кумис Сеитова: t.me/ukimet

Назначена новый глава комитета культуры Министерства культуры и спорта РК, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Казахстана.

На эту должность назначили Кумис Сеитову.

"Приказом министра Сеитова Кумис Карсакбаевна назначена председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК", - говорится в сообщении.

Согласно информации ИС "Юрист", Кумис Сеитова родилась 27 марта 1970 года в Карагандинской области. В 1993 году закончила Жезказганский педагогический институт, а в 2017-м - Университет им. Д.А. Кунаева.

Трудовой стаж начинала с должности младшей медицинской сестры линейной больницы в поселке Дарья.

В свое время работала замдиректора департамента историко-культурного наследия Министерства культуры и информации РК, начальником управления кинематографии и театрального искусства комитета культуры Министерства культуры РК.

До последнего назначения была зампредом Комитета культуры Министерства культуры и спорта Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2030116-kumis-seitova-naznachena-glavoy-komiteta-kultury/