Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Экс-советник главы МВД Нурдильда Ораз получил новую должность

Опубликовано:

Нурдильда Ораз
Нурдильда Ораз. Фото: facebook.com/batyskz

Бывший советник министра внутренних дел Нурдильда Ораз получил новую должность. Он по согласованию с Администрацией президента РК назначен руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Facebook.

Нурдильда Ораз родился в 1981 году. Образование - высшее. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "журналистика" и Карагандинскую академию МВД имени Баримбека Бейсенова по специальности "правоохранительная деятельность".

Трудовую деятельность начал в 2003 году корреспондентом-ведущим казахской редакции новостной программы "Информбюро" ТОО "31 канал". В разные годы работал в ряде республиканских телеканалов.

В 2009 году перешел в органы внутренних дел, был руководителем отдела языковой политики и информации ДВД Астаны, директором департамента государственного языка и информации МВД РК - пресс-секретарем министра, а затем официальным представителем министерства.

В 2016 году работал заместителем руководителя аппарата Генеральной прокуратуры РК.

В 2019-2022 годах был советником министра внутренних дел РК, а затем и до настоящего назначения занимал пост руководителя Управления общественного развития Западно-Казахстанской области.

По информации официального сайта акимата Западно-Казахстанской области, регион находится на северо-западе Казахстана. Административный центр - город Уральск.

Аппарат акима Западно-Казахстанской области осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима области.

Регион с декабря 2022 года возглавляет Нариман Турегалиев, который до этого был депутатом сената.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2029261-eks-sovetnik-glavy-mvd-nurdilda-oraz-poluchil-novuyu-dolzhnost/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.