Экс-советник главы МВД Нурдильда Ораз получил новую должность

Нурдильда Ораз. Фото: facebook.com/batyskz

Бывший советник министра внутренних дел Нурдильда Ораз получил новую должность. Он по согласованию с Администрацией президента РК назначен руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Facebook.

Нурдильда Ораз родился в 1981 году. Образование - высшее. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "журналистика" и Карагандинскую академию МВД имени Баримбека Бейсенова по специальности "правоохранительная деятельность".

Трудовую деятельность начал в 2003 году корреспондентом-ведущим казахской редакции новостной программы "Информбюро" ТОО "31 канал". В разные годы работал в ряде республиканских телеканалов.

В 2009 году перешел в органы внутренних дел, был руководителем отдела языковой политики и информации ДВД Астаны, директором департамента государственного языка и информации МВД РК - пресс-секретарем министра, а затем официальным представителем министерства.

В 2016 году работал заместителем руководителя аппарата Генеральной прокуратуры РК.

В 2019-2022 годах был советником министра внутренних дел РК, а затем и до настоящего назначения занимал пост руководителя Управления общественного развития Западно-Казахстанской области.

По информации официального сайта акимата Западно-Казахстанской области, регион находится на северо-западе Казахстана. Административный центр - город Уральск.

Аппарат акима Западно-Казахстанской области осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима области.

Регион с декабря 2022 года возглавляет Нариман Турегалиев, который до этого был депутатом сената.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2029261-eks-sovetnik-glavy-mvd-nurdilda-oraz-poluchil-novuyu-dolzhnost/