Амангалий Бердалин стал вице-министром сельского хозяйства

Амангалий Бердалин. Фото: primeminister.kz

Амангалий Бердалин был назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Казахстана.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Бердалин Амангалий Бисенбаевич назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК", – говорится в сообщении.

На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Бердалин Амангалий Бисенбаевич родился 13 сентября 1964 года в Актюбинской области.

В 1989 году окончил Саратовский государственный зоотехнический ветеринарный институт по специальности "Ветеринарный врач", а также Казахский автомобильно-дорожный университет им. Гончарова по специальности "Экономист" в 2006 году.

С 1990 по 1994 год – главный ветеринарный врач совхоза им. Шевченко Карабутакского района Актюбинской области.

С 1994 по 1999 год – председатель коллективного предприятия "Карабутак".

С 1999 по 2011 год – директор ТОО "Карабутак".

С 2011 по 2012 год – замакима Айтекебийского района Актюбинской области.

С 2012 по 2016 год – аким Айтекебийского района области.

С 2016 по 2019 год – аким Хромтауского района Актюбинской области.

С 2019 по 2021 год – замакима Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2028700-amangaliy-berdalin-stal-vitse-ministrom-selskogo-hozyaystva/