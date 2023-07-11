Токаев назначил нового главу отдела внешней политики Администрации президента
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Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев произвел назначение в Администрации президента - он подписал соответствующее распоряжение, сообщается на официальном сайте Акорды.
"Распоряжением главы государства Лазар Ернар назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей Администрации президента Республики Казахстан", - говорится в документе.
Согласно официальному сайту Акорды, отдел внешней политики и международных связей является структурным подразделением Администрации президента.
Данное подразделение занимается обеспечением реализации полномочий президента в области внешней политики:
- формирование графика международных мероприятий;
- обеспечение их содержательной части.
Также отдел осуществляет реализацию иных полномочий президента и руководства АП.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2028244-tokaev-proizvel-kadrovye-perestanovki-v-administratsii-prezidenta/