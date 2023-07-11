Токаев назначил нового главу отдела внешней политики Администрации президента

Ернар Лазар. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев произвел назначение в Администрации президента - он подписал соответствующее распоряжение, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Лазар Ернар назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей Администрации президента Республики Казахстан", - говорится в документе.

Согласно официальному сайту Акорды, отдел внешней политики и международных связей является структурным подразделением Администрации президента.

Данное подразделение занимается обеспечением реализации полномочий президента в области внешней политики:

формирование графика международных мероприятий;

обеспечение их содержательной части.

Также отдел осуществляет реализацию иных полномочий президента и руководства АП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2028244-tokaev-proizvel-kadrovye-perestanovki-v-administratsii-prezidenta/