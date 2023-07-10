Брата министра нацэкономики назначили на руководящий пост в Казатомпроме

Ермек Куантыров. Фото: eec.eaeunion.org

Ермек Куантыров был назначен на пост главного директора по правовому сопровождению и закупкам Казатомпрома, сообщается на официальном сайте национальной атомной компании.

"Ермек Куантыров назначен на пост главного директора по правовому сопровождению и закупкам Казатомпрома с 5 июля 2023 года.

В функциональные обязанности господина Куантырова входят руководство процессом правового обеспечения, курирование вопросов международно-правового сотрудничества, организация деятельности по управлению рисками и внутреннему контролю, а также осуществление комплексного управления и руководство процессами закупок и корпоративным управлением компании", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Казатомпрома рассказали, что Ермек Куантыров является членом президентского молодежного кадрового резерва.

Работал на различных руководящих должностях в Министерстве юстиции, в том числе возглавлял Национальный институт интеллектуальной собственности (Казпатент).

Имеет степень магистра права Колумбийского университета.

До назначения на должность главного директора по правовому сопровождению и закупкам Казатомпрома занимал должность директора департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии.

На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Ермек Куантыров приходится родным братом министру национальной экономики Алибеку Куантырову. Последний занимает должность министра с января прошлого года.

По информации на официальном сайте МНЭ, Алибек Куантыров окончил Томский государственный университет, а также Мичиганский университет со степенью магистра прикладной экономики по международной стипендии "Болашақ". Тоже является членом президентского молодежного кадрового резерва.

До должности министра был вице-министром экономики, также работал в канцелярии Елбасы, Администрации президента, а также на разных должностях в министерствах индустрии, финансов и экономики.

АО "НАК "Казатомпром" является крупнейшим в мире производителем природного урана с приоритетным доступом к одной из крупнейших в мире ресурсных баз. Имеет статус национального оператора Казахстана по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для АЭС, специального оборудования и технологий, говорится на официальном сайте компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2028073-brata-ministra-natsekonomiki-naznachili-na-rukovodyaschiy-post-v-kazatomprome/