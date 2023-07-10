Аскарбек Ертаев возглавил Комитет по миграции Минтруда и соцзащиты населения

Аскарбек Ертаев. Фото: t.me/KZgovernment

Аскарбека Ертаева назначили на пост председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.

"Приказом заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения РК Ертаев Аскарбек Маратович назначен на должность председателя Комитета по миграции МТСЗН РК", – говорится в сообщении.

На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Ертаев Аскарбек Маратович родился в 1977 году в Актобе. Окончил Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права "НУР", а также Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова.

С 2000 по 2014 год работал на различных должностях в банковской сфере: Актюбинский филиал ОАО "Народный Банк Казахстана", ОАО "Комирбанк", ОАО "Наурыз Банк Казахстан", АО "БанкТуранАлем", АО "БТА Банк", АО "Темирбанк".

С 2014 по 2015 год – главный эксперт управления политики развития государственного управления департамента развития системы госуправления Министерства национальной экономики.

С 2015 по 2018 год – работал на руководящих должностях в департаменте развития системы госуправления Миннацэкономики.

С 2017 по 2018 год – замдиректора департамента развития системы государственного управления Миннацэкономики.

С 2018 по 2021 год – директор департамента стратегического планирования и анализа, глава департамента стратегического анализа и развития Миннацэкономики.

С 2021 по 2022 год – заведующий сектором Аналитического отдела Совета безопасности Администрации президента.

С 2022 по 2023 год – заведующий экономическим отделом Канцелярии премьер-министра.

С февраля этого года был заведующим экономическим отделом Аппарата правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2028055-askarbek-ertaev-vozglavil-komitet-po-migratsii-mintruda-i-sotszaschity-naseleniya/