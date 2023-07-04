Даулетбек Кусаинов назначен послом Казахстана в Канаде

Даулетбек Кусаинов. Фото: akorda.kz

Даулетбек Кусаинов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Канаде, об этом сегодня сообщает пресс-служба президента в официальном Telegram-канале.

"Указом главы государства Кусаинов Даулетбек Каирбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Канаде", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Акорде, его освободили от должности заведующего отделом внешней политики и международных связей Администрации президента РК.

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Параграф", Даулетбек Кусаинов родился 17 мая в 1977 году в СКО.

Окончил Кокшетауский университет имени Ш. Валиханова, Евразийский гуманитарный институт, Университет Стирлинг.

Владеет казахским, русским, английским, немецким и нидерландским языками.

Трудовой путь:

С 1998 по 1999 год – преподаватель кафедры немецкого языка Кокшетауского университета им. Ш. Валиханова.

С 1999 по 2000 год – консультант Национального центра устойчивого развития Министерства охраны окружающей среды РК (1999-2000).

С 2000 по 2004 год – атташе, 3-й, 2-ой секретарь Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.

С 2004 по 2008 год – третий секретарь посольства РК в Королевстве Бельгия.

С 2008 по 2009 год – начальник управления Департамента торговых переговоров Министерства индустрии и торговли РК.

С 2009 по 2014 год – консультант, инспектор, заведующий сектором Центра внешней политики администрации президента РК.

В 2014 году он также работал заместителем заведующего Центром внешней политики администрации президента РК.

С 2014 по 2017 год – советник-посланник посольства РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

С 2017 по 2019 год – советник-посланник посольства РК в США.

С 2019 по 2023 год – заведующий Отделом внешней политики и международных связей администрации президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2027492-dauletbek-kusainov-naznachen-chrezvychaynym-i-polnomochnym-poslom-kazahstana-v-kanade/