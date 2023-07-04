Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Даулетбек Кусаинов назначен послом Казахстана в Канаде

Опубликовано:

Даулетбек Кусаинов
Даулетбек Кусаинов. Фото: akorda.kz

Даулетбек Кусаинов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Канаде, об этом сегодня сообщает пресс-служба президента в официальном Telegram-канале.

"Указом главы государства Кусаинов Даулетбек Каирбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Канаде", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Акорде, его освободили от должности заведующего отделом внешней политики и международных связей Администрации президента РК.

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Параграф", Даулетбек Кусаинов родился 17 мая в 1977 году в СКО.

Окончил Кокшетауский университет имени Ш. Валиханова, Евразийский гуманитарный институт, Университет Стирлинг.

Владеет казахским, русским, английским, немецким и нидерландским языками.

Трудовой путь:

С 1998 по 1999 год – преподаватель кафедры немецкого языка Кокшетауского университета им. Ш. Валиханова.

С 1999 по 2000 год – консультант Национального центра устойчивого развития Министерства охраны окружающей среды РК (1999-2000).

С 2000 по 2004 год – атташе, 3-й, 2-ой секретарь Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.

С 2004 по 2008 год – третий секретарь посольства РК в Королевстве Бельгия.

С 2008 по 2009 год – начальник управления Департамента торговых переговоров Министерства индустрии и торговли РК.

С 2009 по 2014 год – консультант, инспектор, заведующий сектором Центра внешней политики администрации президента РК.

В 2014 году он также работал заместителем заведующего Центром внешней политики администрации президента РК.

С 2014 по 2017 год – советник-посланник посольства РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

С 2017 по 2019 год – советник-посланник посольства РК в США.

С 2019 по 2023 год – заведующий Отделом внешней политики и международных связей администрации президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2027492-dauletbek-kusainov-naznachen-chrezvychaynym-i-polnomochnym-poslom-kazahstana-v-kanade/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.