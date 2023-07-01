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Алибек Жамауов назначен вице-министром энергетики Казахстана

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Алибек Жамауов
Алибек Жамауов: t.me/ukimet

Сегодня Алибек Жамауов был назначен на должность вице-министра энергетики Казахстана, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.

"Постановлением правительства РК Жамауов Алибек Жумабекович назначен на должность вице-министра энергетики РК", - говорится в сообщении.

Согласно официальному сайту премьер-министра РК, Алибек Жамауов родился в 1981 году в Атырау.

Окончил Университет им. Сулеймана Демиреля, Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева.

Трудовую деятельность в 2005 году младшим советником компании Аgip Kazakhstan Caspian Operating.

В 2006-2009 годах - советник, супервайзер компании Аgip Kazakhstan Caspian Operating.

С 2009 по 2015 год был менеджером ТОО"Жамбыл Петролеум".

В 2015-2019 годах - исполнительный директор ТОО "Жамбыл Петролеум".

С 2019 по 2020 год занимал пост руководителя технической группы ТОО "PSA".

С мая 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя генерального директора ТОО "PSA".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2027135-alibek-zhamauov-naznachen-vitse-ministrom-energetiki-kazahstana/

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