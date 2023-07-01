Алибек Жамауов назначен вице-министром энергетики Казахстана
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Сегодня Алибек Жамауов был назначен на должность вице-министра энергетики Казахстана, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.
"Постановлением правительства РК Жамауов Алибек Жумабекович назначен на должность вице-министра энергетики РК", - говорится в сообщении.
Согласно официальному сайту премьер-министра РК, Алибек Жамауов родился в 1981 году в Атырау.
Окончил Университет им. Сулеймана Демиреля, Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева.
Трудовую деятельность в 2005 году младшим советником компании Аgip Kazakhstan Caspian Operating.
В 2006-2009 годах - советник, супервайзер компании Аgip Kazakhstan Caspian Operating.
С 2009 по 2015 год был менеджером ТОО"Жамбыл Петролеум".
В 2015-2019 годах - исполнительный директор ТОО "Жамбыл Петролеум".
С 2019 по 2020 год занимал пост руководителя технической группы ТОО "PSA".
С мая 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя генерального директора ТОО "PSA".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2027135-alibek-zhamauov-naznachen-vitse-ministrom-energetiki-kazahstana/