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Олжаса Сыздыкова назначили главой аппарата Миннацэкономики

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Олжас Сыздыков
Олжас Сыздыков. Фото: t.me/presseconomy

Олжас Сыздыков назначен на должность руководителя аппарата Министерства национальной экономики Республики Казахстан, передает официальный Telegram-канал ведомства.

"Приказом министра национальной экономики РК Сыздыков Олжас Олжабаевич назначен на должность руководителя аппарата Министерства национальной экономики Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее постановлением правительства Бауыржан Кудайбергенов был назначен вице-министром национальной экономики РК.

Также Эльдар Толганбаев назначен вице-министром информации и общественного развития.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился назначить Бакытбека Сыдыкова заместителем министра обороны РК.

Кроме того, сменились акимы в Талдыкоргане и Петропавловске.

Добавим, что Министерство национальной экономики РК, согласно информации на сайте, осуществляет руководство в сферах стратегического планирования, налоговой и бюджетной политики, макроэкономического анализа и прогнозирования, регионального развития, развития местного самоуправления, развития и поддержки частного предпринимательства, по привлечению инвестиций, государственного и гарантированного государством заимствования и долга, государственно-частного партнерства, государственных инвестиционных проектов, естественных монополий, управления государственными активами, развития системы государственного управления, проектного управления.

Министром нацэкономики является Алибек Куантыров, который занимает эту должность с января 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2027105-olzhasa-syzdykova-naznachili-glavoy-apparat-minnatsekonomiki/

Автор: Айдана Юдина
Олжаса Сыздыкова назначили главой аппарата Миннацэкономики

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