Айдар Абилдабеков возглавил комитет при Министерстве торговли и интеграции

Айдар Абилдабеков. Фото: t.me/KZgovernment

Приказом главы Министерства торговли и интеграции Серика Жумангарина председателем Комитета торговли был назначен Айдар Абилдабеков. Об этом сообщает .

"Приказом заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Абилдабеков Айдар Ахметбекович назначен на должность председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Сообщается, что Айдар Абилдабеков родился в 1970 году.

Он окончил Карагандинский государственный университет им. Е.Букетова.

Трудовую деятельность начал в 1996 году, работая в коммерческих структурах, занимался предпринимательской деятельностью в сфере торговли.

В 1998-2009 годах работал в таможенных органах РК в должностях инспектора, старшего инспектора, главного инспектора, заместителя начальника таможенного поста, начальника отдела.

С 2010 по 2022 год работал в органах статистики РК: начальником управления статистики услуг Агентства РК по статистике, заместителем начальника Департамента статистики по горожу Алматы, возглавлял департаменты статистики Южно-Казахстанской и Туркестанской областей, города Алматы.

С февраля 2022 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК.

По информации с официального сайта ведомства, Комитет торговли Министерства торговли и интеграции РК является ведомством, осуществляющим регулятивные и реализационные функции, а также участвующим в выполнении стратегических функций министерства во внутренней торговле.

Среди основных направлений деятельности:

сфера внутренней торговли;

реализация государственной политики развития сфере внутренней торговли и государственных услуг;

анализ и мониторинг цен, сфера контроля;

сфера биржевой торговли и развития товаропроводящей системы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2025030-aydar-abildabekov-vozglavil-komitet-torgovli-mti-kazahstana/