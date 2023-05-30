Азамат Панбаев возглавил Комитет индустриального развития МИИР

Азамат Панбаев. Фото: t.me/KZgovernment

Азамат Панбаев назначен председателем Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

"Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Панбаев Азамат Серикович назначен председателем Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК", – говорится в сообщении.

По информации на сайте Комитета госдоходов Министерства финансов РК, Панбаев Азамат Серикович родился в 1987 году в Туркестанской области.

В 2008 году окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева по специальности "химия", в 2010 году – Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова по специальности "экономика".

Трудовую деятельность начал в 2008 году в Комитете индустриального развития и промышленности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, где проработал до 2016 года и прошел путь от эксперта до руководителя управления.

С 2016 по 2019 год работал в отделе социально-экономического мониторинга Администрации президента РК в должности консультанта.

С апреля 2019 года по март 2022 года занимал пост директора департамента анализа, статистики и управления рисками Комитета государственных доходов МФ РК.

25 марта 2022 года был назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2022633-azamat-panbaev-stal-glavoy-komiteta-industrialnogo-razvitiya-miir/