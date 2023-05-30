Нурлан Ламбеков назначен акимом Приозерска

Нурлан Ламбеков. Фото: акимат Карагандинской области

Нурлан Ламбеков стал акимом Приозерска. До этого он работал заместителем акима Осакаровского района, сообщается на официальном сайте акимата Карагандинской области.

"В Приозерске представили нового акима. По согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата на эту должность назначен Нурлан Ламбеков. До этого он работал заместителем акима Осакаровского района", – говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что Нурлана Ламбекова на внеочередной сессии маслихата Приозерска представил замакима Карагандинской области Ербол Аликулов. Депутаты одобрили кандидатуру.

Аликулов обозначил приоритетные направления развития города и поставил ряд задач перед новым главой Приозерска.

Трудовую деятельность Нурлан Ламбеков начал в 1983 году. Он прошел путь от преподавателя физики до директора школы в районе имени Казыбек би Караганды.

С 1995 года состоит на государственной службе. Занимал должности акимов села Балыктыколь, поселка Карагайлы Каркаралинского района.

С 2006 по 2012 год работал руководителем аппарата акима Каркаралинского района, акимом города Каркаралинска, а затем руководителем аппарата акима Осакаровского района.

С 2012 года и до сегодняшнего назначения был заместителем акима Осакаровского района.

Приозерск – город в Карагандинской области, расположен рядом с озером Балхаш.

Приозерск. Скриншот: 2gis.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2022623-nurlan-lambekov-naznachen-akimom-priozerska/