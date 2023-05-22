Салтанат Бегасилова стала замглавы ДП Астаны

Салтанат Бегасилова. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Салтанат Бегасилова была назначена на должность заместителя начальника департамента полиции Астаны, сообщается в Telegram-канале "Новости МВД Республики Казахстан.

"Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность заместителя начальника ДП города Астаны назначена полковник полиции Салтанат Бегасилова. Начальник ДП города Марат Тулебаев представил ее личному составу", – сообщили в МВД.

Салтанат Бегасилова. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

По информации министерства, Салтанат Бегасилова родилась 29 августа 1972 года в городе Уш-Тобе Каратальского района Алматинской области. Проработала 25 лет в органах внутренних дел на различных должностях.

Последние 3 года занимала должность заместителя начальника департамента, начальника Управления перспективных технологий департамента информатизации и связи МВД РК.

"Новый заместитель будет курировать вопросы по развитию цифровизации и информатизации, которые имеют важное значение для совершенствования работы правоохранительной системы в столице", – отметили в полиции.

Отметим, что с 27 января 2022 года департамент полиции Астаны возглавляет Марат Тулебаев. Его предшественником на данном посту был Ержан Саденов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2021613-saltanat-begasilova-stala-zamglavy-dp-astany/