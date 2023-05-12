31-летняя Галия Токсеитова возглавила одно из управлений акимата Алматы

Галия Токсеитова. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Галия Токсеитова заняла пост руководителя управления туризма города Алматы. Она является членом Президентского молодежного кадрового резерва, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"Распоряжением акима города Алматы руководителем управления туризма города Алматы назначена Токсеитова Галия Ерлановна", – говорится в пресс-релизе.

Галия Токсеитова родилась 15 декабря 1991 года в Алматы. Окончила Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "Экономика и бизнес". Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовой путь начала в 2013 году с должности главного специалиста в Управлении финансов города Алматы.

С 2016 по 2019 годы руководила отделом исполнения доходов, обслуживания долга и кредитования Управления финансов города Алматы.

С 2019 года занимала должность заместителя руководителя Управления государственных активов города Алматы.

КГУ "Управление туризма города Алматы" – государственный орган РК, осуществляющий руководство в сфере туризма на территории Алматы, гласит информация на официальном сайте органа.

Задача органа – повышение привлекательности и узнаваемости Алматы на международной арене и внутреннем рынке для становления города как центра притяжения иностранных и внутренних туристов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2020302-galiya-tokseitova-stala-glavoy-upravleniya-turizma-almaty/