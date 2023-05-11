Еще в двух регионах Казахстана сменились руководители ДЭР

Еркин Тюмелиев. Фото: АФМ РК

Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале сообщило, что в Жетысуской и Акмолинской областях сменились руководители департаментов экономических расследований.

"Приказом председателя агентства по согласованию с Администрацией президента РК на должность руководителя департамента экономических расследований по Жетысуской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Тюмелиев Еркин Амангельдиевич", - говорится в сообщении.

Ранее Еркин Тюмелиев занимал должность руководителя департамента экономических расследований по Карагандинской области.

На официальном сайте АФМ сообщается, что Еркин Тюмелиев родился в 1979 году в Мангистауской области.

Получил образование в Карагандинской высшей школе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Трудовой путь Тюмелиев начал в феврале 1999 в органах внутренних дел Республики Казахстан. Позже продолжил службу в органах финполиции, занимал руководящие должности в структурах Минфина РК.

Дастан Букешев. Фото: АФМ РК

Помимо этого приказом председателя агентства по согласованию с Администрацией президента на должность руководителя департамента экономических расследований по Акмолинской области был назначен Букешев Дастан Балтабаевич.

Ранее Дастан Букешев занимал должность заместителя руководителя Оперативного департамента АФМ РК.

Напомним, сегодня мы писали, что Ерболат Балгабаев назначен руководителем ДЭР по Туркестанской области Агентства по финансовому мониторингу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2020157-erkin-tyumeliev-stal-glavoy-der-po-zhetysuskoy-oblasti/