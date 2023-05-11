Ерболата Балгабаева назначили главой ДЭР по Туркестанской области

Ерболат Балгабаев : t.me/afm_rk

Ерболат Балгабаев назначен руководителем Департамента экономических расследований по Туркестанской области Агентства по финансовому мониторингу, сообщает официальный Telegram-канал АФМ.

"Приказом председателя Агентства по согласованию с Администрацией президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по Туркестанской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Балгабаев Ерболат Темирболатович", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ранее Ерболат Балгабаев занимал руководящие должности в структурах Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу.

Добавим, что Агентство РК по финансовому мониторингу, согласно информации на сайте ведомства, является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту страны, который осуществляет руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством РК к ведению этого органа.

Председателем Агентства РК по финансовому мониторингу является Жанат Элиманов. Он был назначен на эту должность в январе 2021 года. В ноябре прошлого года его переназначили на этот пост.

Также сегодня должность руководителя Департамента экономических расследований по Карагандинской области был назначен Нураби Толеутай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2020152-erbolata-balgabaeva-naznachili-glavoy-der-po-turkestanskoy-oblasti/