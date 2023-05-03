Назначен заместитель акима Актау

Нуртас Сали. Фото: facebook.com/cok.mangystau

Нуртас Сали назначен заместителем акима Актау. Ранее он работал руководителем Управления внутренней политики Мангистауской области. Об этом сообщается на официальной странице регионального Центра общественных коммуникаций в Facebook.

Нуртас Торебекулы родился 25 октября 1992 года в селе Бейнеу Мангистауской области.

Является выпускником Евразийского национального университета имени Гумилева по специальности "государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал в 2014 году. По 2017 год работал главным специалистом организационно-административного отдела Управления внутренней политики Мангистауской области.

С 2017 по 2018 годы - руководитель организационно-административного отдела Управления внутренней политики Мангистауской области.

С 2018 по 2019 годы - руководитель отдела информационной политики и мониторинга СМИ Управления внутренней политики Мангистауской области.

С 2019 по 2022 годы - заместитель руководителя Управления внутренней политики Мангистауской области.

С 2022 по май 2023 года - руководитель Управления внутренней политики Мангистауской области.

Напомним, в октябре 2022 года акимом Актау стал Ербол Избергенов. Он сменил на этом посту перешедшего на другую работу Нурдаулета Килыбая. До назначения на новую должность Ербол Избергенов был заместителем акима Актау.

По информации официального сайта городской администрации, заместителями акима являются Ербол Жумагазин, Имаммахмут Шагирбаев и теперь Нуртас Сали.

Аппарат акима Актау возглавляет Аскар Нуржаубай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2019223-naznachen-zamestitel-akima-aktau/