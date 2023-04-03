Нурлан Нургабылов возглавил Управление земельных отношений Алматы

Нурлан Нургабылов. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Распоряжением акима Алматы Нурлан Нургабылов назначен руководителем Управления земельных отношений города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

Распоряжением акима города Алматы руководителем управления земельных отношений города Алматы назначен Нурлан Талгатович Нургабылов.

Нурлан Нургабылов родился 29 апреля 1988 года в городе Уштобе Алматинской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (бакалавр международного права), University of Dundee (магистр международного коммерческого права).

Нурлан Нургабылов имеет опыт работы в части защиты интересов государства в Министерстве юстиции РК и Национальном банке РК. В должности управляющего директора курировал правовые вопросы в АО "First Heartland Jusan Bank", АО "АТФ банк", руководил проектами по возврату активов в АО "БТА банк".

В разные годы также работал в международных консалтинговых компаниях (Ernst & Young Global Limited, Curtis, Mallet-Prevost, Colt&Mosle LLP, ТОО "Macleod Dixon").

Согласно информации на сайте Управления земельных отношений Алматы, задачи Управления следующие:

Обеспечение открытости и доступности всей земельной информации, а также прозрачности и качества госуслуг в сфере земельных отношений на основе геоинформационных систем и баз данных.

Вовлечение в экономический оборот неиспользуемых земель для привлечения инвестиций.

Рациональное изъятие земель в целях развития города с учетом интересов всех сторон.

Оптимальное ценовое зонирование территории города и формирование кадастровой стоимости земельных участков.

Обеспечение максимальной выгоды при реализации земель из государственного фонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015241-nurlan-nurgabylov-vozglavil-upravlenie-zemelnyh-otnosheniy-almaty/