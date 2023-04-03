Нурлан Нургабылов возглавил Управление земельных отношений Алматы
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Распоряжением акима Алматы Нурлан Нургабылов назначен руководителем Управления земельных отношений города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.
Распоряжением акима города Алматы руководителем управления земельных отношений города Алматы назначен Нурлан Талгатович Нургабылов.
Нурлан Нургабылов родился 29 апреля 1988 года в городе Уштобе Алматинской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (бакалавр международного права), University of Dundee (магистр международного коммерческого права).
Нурлан Нургабылов имеет опыт работы в части защиты интересов государства в Министерстве юстиции РК и Национальном банке РК. В должности управляющего директора курировал правовые вопросы в АО "First Heartland Jusan Bank", АО "АТФ банк", руководил проектами по возврату активов в АО "БТА банк".
В разные годы также работал в международных консалтинговых компаниях (Ernst & Young Global Limited, Curtis, Mallet-Prevost, Colt&Mosle LLP, ТОО "Macleod Dixon").
Согласно информации на сайте Управления земельных отношений Алматы, задачи Управления следующие:
- Обеспечение открытости и доступности всей земельной информации, а также прозрачности и качества госуслуг в сфере земельных отношений на основе геоинформационных систем и баз данных.
- Вовлечение в экономический оборот неиспользуемых земель для привлечения инвестиций.
- Рациональное изъятие земель в целях развития города с учетом интересов всех сторон.
- Оптимальное ценовое зонирование территории города и формирование кадастровой стоимости земельных участков.
- Обеспечение максимальной выгоды при реализации земель из государственного фонда.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015241-nurlan-nurgabylov-vozglavil-upravlenie-zemelnyh-otnosheniy-almaty/