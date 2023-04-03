Смаилов представил нового министра иностранных дел коллективу ведомства

Алихан Смаилов и Мурат Нуртлеу. Фото: t.me/KZgovernment

Алихан Смаилов представил коллективу Министерства иностранных дел нового руководителя – Мурата Нуртлеу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы правительства.

Алихан Смаилов отметил, что в свете текущих геополитических реалий работа внешнеполитического ведомства обретает еще большее значение. Посредством дипломатических рычагов МИД РК вносит существенный вклад в укрепление взаимовыгодных отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья и развитие национальной экономики.

"Результаты деятельности МИД оказывают прямое влияние на всех нас. Президентом перед ведомством обозначены важные цели, желаю всему коллективу успехов в их достижении", — сказал он.

Алихан Смаилов и Мурат Нуртлеу. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр выразил уверенность, что Мурат Нуртлеу, обладающий большим опытом работы на ответственных руководящих должностях, сможет обеспечить выполнение поставленных главой государства задач.

Напомним, что сегодня Мурат Нуртлеу был освобожден от должности руководителя Администрации президента Республики Казахстан и назначен министром иностранных дел РК.

Сам Нуртлеу, по данным с официального сайта МИД РК, окончил факультет международных отношений КазНУ имени Аль-Фараби в 1998 году.

За годы своей карьеры он занимал такие должности, как советник министра иностранных дел РК, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК, заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента РК, помощник президента Республики Казахстан и другие.

В целом, Министерство иностранных дел Казахстана, по данным с сайта ведомства, является госорганом, осуществляющим общее руководство в сфере внешнеполитической деятельности и возглавляющим единую систему органов дипломатической службы РК. Кроме того, ведомство занимается реализацией государственной политики по привлечению инвестиций.

Добавим, что сегодня Олжас Бектенов стал руководителем Администрации президента, а Марат Ахметжанов был переназначен министром внутренних дел Республики Казахстан.

Также стало известно, что Нурлан Жакупов возглавил фонд "Самрук-Қазына".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015212-smailov-predstavil-novogo-ministra-inostrannyh-del-kollektivu-vedomstva/