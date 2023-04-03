Кадровые перестановки произошли в МВД Казахстана
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Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов назначил несколько новых замначальников в различных департаментах ведомства, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.
Так, приказом главы МВД на должность заместителя начальника Департамента информации и связи был назначен Арман Бакиржанов.
"Полковник полиции Бакиржанов более 20 лет работает в данном направлении, начинал службу инженером-программистом. Последняя занимаемая должность – начальник управления технической защиты информации департамента информации и связи МВД", – сообщили представители ведомства.
Добавим, что, по данным с официального сайта ведомства, Департамент информации и связи МВД РК создан для организации и координации работ в сфере информатизации, информационного обеспечения и обеспечения связью органов внутренних дел.
Начальником департамента является полковник полиции Сергей Варго.
На должность замначальника Департамента тыла МВД назначен полковник полиции Рустем Тунгышбаев, который до этого был заместителем начальника ДП Павлодарской области.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, Департамент тыла осуществляет организацию военного и специального обеспечения, капитального строительства, хозяйственного снабжения, ремонтно-эксплуатационного обслуживания сооружений органов полиции, медицинского обеспечения прикрепленного контингента.
Кроме того, на должность заместителя начальника ДП города Алматы была назначена Ольга Агафонова, ранее работавшая начальником Управления информатизации и связи этого же департамента.
Также, как сообщили в МВД, на должность замначальника Департамента полиции на транспорте был назначен Маулен Маканов. Ранее он занимал должность начальника Управления миграционной службы департамента.
Добавим, как сообщается на официальном сайте МВД РК, Министерство внутренних дел Республики Казахстан является центральным исполнительным органом РК, осуществляющим руководство системой органов внутренних дел республики, а также в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015184-kadrovye-perestanovki-proizoshli-v-mvd-kazahstana/