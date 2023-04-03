Кадровые перестановки произошли в МВД Казахстана

МВД РК. Фото: polisia.kz

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов назначил несколько новых замначальников в различных департаментах ведомства, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Так, приказом главы МВД на должность заместителя начальника Департамента информации и связи был назначен Арман Бакиржанов.

"Полковник полиции Бакиржанов более 20 лет работает в данном направлении, начинал службу инженером-программистом. Последняя занимаемая должность – начальник управления технической защиты информации департамента информации и связи МВД", – сообщили представители ведомства.

Добавим, что, по данным с официального сайта ведомства, Департамент информации и связи МВД РК создан для организации и координации работ в сфере информатизации, информационного обеспечения и обеспечения связью органов внутренних дел.

Начальником департамента является полковник полиции Сергей Варго.

Арман Бакиржанов. Фото: polisia.kz

На должность замначальника Департамента тыла МВД назначен полковник полиции Рустем Тунгышбаев, который до этого был заместителем начальника ДП Павлодарской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Департамент тыла осуществляет организацию военного и специального обеспечения, капитального строительства, хозяйственного снабжения, ремонтно-эксплуатационного обслуживания сооружений органов полиции, медицинского обеспечения прикрепленного контингента.

Рустем Тунгышбаев. Фото: polisia.kz

Кроме того, на должность заместителя начальника ДП города Алматы была назначена Ольга Агафонова, ранее работавшая начальником Управления информатизации и связи этого же департамента.

Ольга Агафонова, Арыстангани Заппаров и Марат Ахметжанов. Фото: polisia.kz

Также, как сообщили в МВД, на должность замначальника Департамента полиции на транспорте был назначен Маулен Маканов. Ранее он занимал должность начальника Управления миграционной службы департамента.

Маулен Маканов. Фото: polisia.kz

Добавим, как сообщается на официальном сайте МВД РК, Министерство внутренних дел Республики Казахстан является центральным исполнительным органом РК, осуществляющим руководство системой органов внутренних дел республики, а также в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015184-kadrovye-perestanovki-proizoshli-v-mvd-kazahstana/