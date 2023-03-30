Алматинский маслихат возглавил Меиржан Отыншиев

Меиржан Отыншиев. Фото: instagram.com/meirzhan_otynshiyev

На основании предложения фракции Amanat Меиржан Отыншиев был избран председателем маслихата города Алматы VIII созыва. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте маслихата южной столицы.

"В Алматы состоялась первая сессия городского маслихата VIII созыва. В ходе первой сессии избран председатель маслихата и председатели вновь образованных постоянных комиссий. Так, на основании предложения фракции партии "Amanat" председателем маслихата Алматы VIII созыва избран Меиржан Отыншиев", – сообщили в маслихате города.

По информации в Instagram-аккаунте городского филиала партии Amanat в Алматы с начала 2021 года Отыншиев занимал должности ответственного секретаря и председателя Алматинского городского отделения партии Amanat.

С марта 2019 года был заместителем начальника Департамента жилищной политики города Алматы. Является выпускником КазНУ им. аль-Фараби, Карагандинского экономического университета и Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

Маслихат (местный представительный орган) – выборный орган, избираемый населением области, города республиканского значения и столицы или района (города областного значения), выражающий волю населения и, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, определяющий меры, необходимые для ее реализации, и контролирующий их осуществление, говорится на официальном сайте маслихата Алматы.

Напомним, выборы в мажилис парламента и маслихаты состоялись в Казахстане 19 марта.

Казахстанцы избрали депутатов мажилиса по партийным спискам, а также 29 депутатов по одномандатным территориальным округам.

По данным Центральной избирательной комиссии, голоса избирателей распределились следующим образом:

за партию Amanat проголосовали 53,90%, или 3 431 510 избирателей (40 мандатов);

за партию "Ауыл" – 10,90%, или 693 938 избирателей (8 мандатов);

за партию Respublica – 8,59%, или 547 154 избирателей (6 мандатов);

за партию "Ак жол" – 8,41%, или 535 139 избирателей (6 мандатов);

за НПК – 6,80%, или 432 920 избирателей (5 мандатов);

за партию ОСДП – 5,20%, или 331 058 избирателей (4 мандата);

за партию "Байтак" – 2,30%, или 146 431 избиратель (партия не прошла в мажилис).

О результатах выборов депутатов в маслихат Алматы мы писали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2014718-almatinskiy-maslihat-vozglavil-meirzhan-otynshiev/