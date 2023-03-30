Смаилов прокомментировал свое переназначение премьером

Алихан Смаилов. Фото: Акорда

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время выступления на пленарном заседании мажилиса прокомментировал свое переназначение, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьера.

Алихан Смаилов, вновь назначенный на пост премьер-министра страны, поблагодарил президента и депутатов за оказанное доверие и обозначил основные задачи, стоящие перед правительством.

Ниже приведен полный текст его выступления.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Уважаемые депутаты!

Хочу выразить слова благодарности за оказанное мне доверие. Для меня это высокая ответственность.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, поставленные вами задачи по социально-экономическому развитию страны, дальнейшему повышению качества жизни и благосостояния населения будут основными приоритетами для правительства.

В первую очередь мы будем реализовывать предвыборную программу главы государства и программу партии Amanat.

Также будем учитывать конструктивные предложения других партий и депутатов, бизнес-сообщества и граждан.

Доведение роста экономики до 5% в среднесрочном периоде и снижение уровня инфляции в 2 раза до конца текущего года являются для нас важнейшими задачами.

Комплексные меры по поддержке предпринимательства и улучшению бизнес-климата, решение актуальных вопросов бизнеса, обеспечение занятости и увеличение реальных доходов наших граждан являются одними из основных направлений работы правительства.

Приоритетами в развитии экономики будут ее диверсификация, обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами и рост производства несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью.

Будут приниматься меры по привлечению большего объема инвестиций в экономику страны, в первую очередь в обрабатывающую отрасль.

Будет проводиться комплексная работа по развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности.

Важное значение имеют развитие сферы энергетики и модернизация коммунальной инфраструктуры.

Особое внимание также будет уделено обеспечению внутреннего рынка ГСМ.

Реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции" позволит снизить износ электрических и коммунальных сетей.

Будет расширена работа по модернизации сельской инфраструктуры в рамках проекта "Ауыл – Ел бесiгi".

В сфере логистики приоритетными направлениями являются увеличение пропускной способности транспортной системы Казахстана и развитие международных коридоров.

В сферах образования и здравоохранения ключевыми направлениями нашей работы будут повышение эффективности и качества услуг, а также дальнейшая цифровизация и внедрение единой государственной цифровой платформы.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Уважаемые депутаты!

Правительство будет принимать все необходимые меры по решению поставленных задач.

Мы нацелены на слаженную и результативную работу в тесном взаимодействии с депутатами парламента", – сказал Смаилов.

Напомним, вчера, 29 марта, правительство Казахстана сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев.

А сегодня партия Amanat, одержавшая победу на парламентских выборах, предложила кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра страны.

После этого Касым-Жомарт Токаев обсудил кандидатуру нового премьер-министра с главами фракций мажилиса.

И уже на пленарном заседании мажилиса, в котором также участвовал глава государства, состоялось голосование за избрание Алихана Смаилова на пост премьера.

В результате из 98 депутатов в голосовании приняли участие 97. За кандидатуру Смаилова проголосовали 82 народных избранника, против – 7, воздержались – 8. Таким образом, Алихан Смаилов был переизбран на должность премьер-министра.

Между тем Алихан Смаилов являлся премьер-министром Казахстана с января 2022 года до вчерашнего дня. Он был назначен на этот пост после того, как его предшественник Аскар Мамин покинул должность на фоне беспорядков в стране.

Добавим, что, согласно информации на сайте премьер-министра, Алихан Смаилов родился в 1972 году в Алматы. В 1994 году он окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "прикладная математика", в 1996 году – Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте РК, ему присуждена степень магистра государственного управления.

До назначения на должность премьер-министра он работал помощником президента Казахстана, также занимал пост министра финансов, а затем был назначен первым заместителем премьер-министра – министром финансов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2014710-smailov-prokommentiroval-svoe-perenaznachenie-premerom/