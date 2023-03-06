Еркебулан Дауылбаев покинул пост вице-министра индустрии и инфраструктурного развития

Еркебулан Дауылбаев. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства РК Дауылбаев Еркебулан Абилханович освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

Отмечается, что Дауылбаев был освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

По информации официального сайта премьер-министра, Еркебулан Дауылбаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская область).

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Российскую таможенную академию.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности инспектора Департамента таможенного контроля по ЮКО (ныне Туркестанская область) Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК.

В период с 2010 по 2011 год — и. о. начальника отдела, начальник отдела лицензирования Управления государственного архитектурно-строительного контроля ЮКО (ныне Туркестанская область).

С 2011 по 2012 год – замначальника Управления строительства ЮКО (ныне Туркестанская область).

В период с 2012 по 2014 год – руководитель Управления по борьбе с контрабандой Департамента таможенного контроля по ЮКО (ныне Туркестанская область).

С 2013 по 2014 год – руководитель Управления строительства ЮКО. В разные годы трудился в частных компаниях.

С 2016 по 2017 год – заместитель председателя Южно-Казахстанского филиала партии "Нур Отан" (ныне Amanat).

С 2017 по 2018 год – заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК. В 2018 году являлся советником акима Жамбылской области.

С 2018 по 2020 год был заместителем акима Жамбылской области.

С 2020 по 2021 год работал заместителем председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК.

До февраля 2022 года занимал пост госинспектора в Администрации президента.

Отметим, что согласно официальному сайту МИИР РК, данное министерство осуществляет руководство в сферах индустрии и индустриально-инновационного развития, транспорта и транспортной логистики, научно-технического развития страны, горно-металлургического комплекса, развития местного содержания, машиностроения, угольной, химической, легкой, деревообрабатывающей и мебельной промышленности, строительной индустрии и производства строительных материалов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2011878-erkebulan-dauylbaev-pokinul-post-vitse-ministra-industrii-i-infrastrukturnogo-razvitiya/