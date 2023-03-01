Жанат Жахметова освобождена от должности вице-министра энергетики
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Постановлением правительства РК Жахметова Жанат Зарубековна освобождена от должности вице-министра энергетики согласно поданному заявлению, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
Жанат Жахметова родилась в 1986 году в Жезказгане.
Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Жезказганский университет имени Байконурова и университет Абердин.
Трудовую деятельность начала в 2009 году ведущим специалистом испытательной лаборатории ЖФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации".
В разные годы работала в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих формирование государственной политики в сфере информатизации.
С 2014 по 2016 годы занимала должность руководителя Управления формирования государственной политики в сфере информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и и развитию РК.
С 2016 по 2020 годы — заместитель директора Департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций.
С февраля 2020 года до настоящего времени занимала должность вице-министра энергетики.
Напомним, что в начале января Мурат Журебеков был освобожден от должности первого вице-министра энергетики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2011281-zhanat-zhahmetova-osvobozhdena-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-energetiki/