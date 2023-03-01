Жанат Жахметова освобождена от должности вице-министра энергетики

Жахметова Жанат. Фото: t.me/KZgovernment

Постановлением правительства РК Жахметова Жанат Зарубековна освобождена от должности вице-министра энергетики согласно поданному заявлению, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Жанат Жахметова родилась в 1986 году в Жезказгане.

Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Жезказганский университет имени Байконурова и университет Абердин.

Трудовую деятельность начала в 2009 году ведущим специалистом испытательной лаборатории ЖФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации".

В разные годы работала в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих формирование государственной политики в сфере информатизации.

С 2014 по 2016 годы занимала должность руководителя Управления формирования государственной политики в сфере информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и и развитию РК.

С 2016 по 2020 годы — заместитель директора Департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций.

С февраля 2020 года до настоящего времени занимала должность вице-министра энергетики.

Напомним, что в начале января Мурат Журебеков был освобожден от должности первого вице-министра энергетики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2011281-zhanat-zhahmetova-osvobozhdena-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-energetiki/