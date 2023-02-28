Мавр Абдуллин. фото: t.me/Aktobe_region

Распоряжением главы региона заместителем акима Актюбинской области назначен Мавр Абдуллин, сообщает пресс-служба акима региона в своем официальном новостном Telegram-канале.

По согласованию с администрацией президента РК, распоряжением главы региона Мавр Абдуллин назначен заместителем акима Актюбинской области

Мавр Ергалиевич Абдуллин родился в 1973 году. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности "экономист-менеджер".

Трудовую деятельность начал в 1990 году в Уилской районной организации ДЭУ-40. Занимался частным предпринимательством в Уилском районе. Работал заведующим Уилским районным отделом культуры, заместителем акима Уилского района, заместителем начальника управления сельского хозяйства Актюбинской области.

С 2012 по 2020 годы был акимом Уилского района Актюбинской области. Позже работал акимом Алгинского района Актюбинской области, заместителем акима Актюбинской области, акимом города Актобе.

С января 2023 года по настоящее время работает советником акима Актюбинской области по вопросам сельского хозяйства.

Напомним, Мавр Абдуллин работал акимом города Актобе с июня 2019-го по март 2020 года. После чего эту должность занял Асхат Шахаров до 2023 года.

Позднее в том же году Асхат Шахаров сообщил, что его предшественник временно не работает в госсекторе. По его словам, Мавр Абдуллин решил, что ему необходим перерыв в своей деятельности и есть потребность отдохнуть.

Согласно информации на официальном сайте акимата города Актобе, аппарат акима является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности акима города.

Сам город был образован в 1869 году и находится на западе Казахстана.

На данный момент должность акима города Актобе занимает Мурат Журебеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2011112-mavr-abdullin-naznachen-zamestitelem-akima-aktyubinskoy-oblasti/