Галимжан Жанкуатов возглавил аппарат Министерства экологии и природных ресурсов

Галимжан Жанкуатов. Фото: primeminister.kz

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана назначила Галимжана Жанкуатова на должность руководителя аппарата ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

"Приказом министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Жанкуатов Галимжан Жандосулы назначен на должность руководителя аппарата Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Алмат Абдикешов, который занимал этот пост ранее, освобожден от должности.

Галимжан Жанкуатов родился в 1982 году в Алматы. Окончил Семипалатинский филиал университета "Кайнар".

Трудовую деятельность начал в 2001 году делопроизводителем крестьянского хозяйства "Катран".

В 2004-2006 годах работал ведущим специалистом, а позже и главным специалистом Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

С 2006 по 2010 годы был консультантом-государственным ревизором, главным экспертом юридического отдела Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан.

В 2010-2011 годах — главный консультант юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК.

В 2011-2014 годах — начальник управления государственных закупок Департамента правового обеспечения и государственных закупок, заместитель директора Административного департамента, директор юридического департамента Министерства образования и науки РК.

В 2014-2015 годах работал в структуре Министерства обороны РК.

С 2015 по 2017 год занимал должность главного консультанта юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК.

С 2015 по 2017 годы занимал должность главного консультанта юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК.сти РК.

В 2019-2020 годах был заместителем директора, а также директором Департамента юридической службы Министерства иностранных дел РК.

В 2020-2021 годах работал главным инспектором юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК.

С января 2023 года и по настоящее время занимал должность советника министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2009406-galimzhan-zhankuatov-vozglavil-apparat-ministerstva-ekologii-i-prirodnyh-resursov/