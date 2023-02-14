Ботагоз Жакселекову назначили вице-министром юстиции

Ботагоз Жакселекова. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Ботагоз Жакселекова была назначена вице-министром юстиции Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Жакселекова Ботагоз Шаймардановна назначена на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Ботагоз Жакселекова родилась в 1980 году в Костанайской области. Она является выпускницей Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова, Exeter University, а также Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Свою карьеру Жакселекова начала в 2001 году с должности специалиста управления кадровой работы Министерства юстиции РК.

С 2002 по 2007 год занимала различные должности в структуре Министерства юстиции РК.

С 2007 по 2012 год являлась заместителем директора Департамента законодательства Министерства юстиции РК.

С 2012 по 2013 год была главным экспертом Департамента правовой защиты государственного имущества Министерства юстиции РК.

В 2013-2015 годах занимала должность заместителя заведующего, а также заведующего юридическим отделом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С 2015 по 2017 год работала начальником отдела стратегического развития и связей с общественностью, управляющим директором, директором Департамента стратегии, анализа и международных отношений ТОО "СК-Фармация".

С 2017 по 2018 год была председателем Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения РК.

С 2018 по 2019 год являлась заместителем председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования".

В 2019-2020 годах работала в должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения РК.

С апреля 2021 года и по настоящее время работала на руководящих должностях в частных коммерческих структурах.

Напомним, что сегодня также должность вице-министра юстиции РК получил бывший руководитель Центральной службы по контролю за закупками АО "НУХ "Байтерек" Даниель Ваисов.

Кроме того, на данный момент аналогичные посты занимают Алма Муканова и Бекболат Молдабеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2009315-botagoz-zhakselekovu-naznachili-vitse-ministrom-yustitsii/