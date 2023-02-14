Назначен новый начальник полиции Петропавловска

Ербол Тайбеков. Фото: polisia.kz

Назначен новый начальник Управления полиции города Петропавловска. Им стал полковник полиции Ербол Тайбеков, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Ерболу Тайбекову 51 год. Родился в Жамбылской области.

Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году с должности инспектора по делам несовершеннолетних.

Трудился на различных должностях, в том числе на руководящих, в разных регионах страны.

Начальник ДП Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов, представляя Ербола Тайбекова руководителям аппарата областной полиции, пожелал новому руководителю успехов в организации оперативно-служебной деятельности самого крупного подразделения полиции региона.

Ранее возглавлявший УП Петропавловска Жандос Мухатов в январе был назначен заместителем начальника ДП Улытауской области.

Напомним, утром 13 февраля в одной из школ Петропавловска произошло нападение на детей с ножом и топором. Пострадали трое. Двоих из них госпитализировали в больницу, одному оказали помощь и отпустили домой.

По информации прокуратуры Северо-Казахстанской области, подозреваемым оказался ученик 9 класса этой же школы. Его задержали. По данному факту было начато досудебное расследование по ст.24 ч.3 - ст.99 ч.2 п.1, п.14 УК РК (Покушение на убийство).

В учебном заведении были шокированы произошедшим, девочки плакали. Вторую смену перевели на дистанционное обучение.

Один из пострадавших школьников рассказал, что нападение было неожиданным и бесшумным, все произошло за считанные минуты. Его ударили топором.

По словам акима региона Айдарбека Сапарова, начала работу специальная комиссия. Проводится тщательная проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.

При этом, как отметил премьер-министр Алихан Смаилов, в Петропавловске произошел неординарный случай, который вызвал большую обеспокоенность в обществе. Он поручил вновь пересмотреть стандарты безопасности, провести проверку всех учебных заведений, увеличить количество видеокамер и рассмотреть вопрос усиления контроля при входе в школы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2009297-naznachen-novyy-nachalnik-politsii-petropavlovska/