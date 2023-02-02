Токаев освободил Беркимбаева от должности замглавы Агентства РК по делам госслужбы

Берик Беркимбаев. Фото: gov.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Берика Беркимбаева от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, передает официальный сайт Акорды.

"Распоряжением главы государства Беркимбаев Берик Серикович освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте Агентства РК по делам государственной службы, Берик Беркимбаев родился в феврале 1980 года. Он окончил Казахскую государственную юридическую академию (2001); Шеффилдский университет Великобритании по программе Болашак (2015).

С 2001 по 2004 год занимал должность прокурора, старшего прокурора по кадровой работе и внутренней безопасности ЦПСиИ по юго-восточному транспортному региону в Алматы.

С 2004 по 2005 год работал старшим прокурором управления КПСиСУ Генеральной прокуратуры РК в Астане.

С 2005 по 2009 год был заместителем начальника УКПСиСУ Генеральной прокуратуры РК по Алматинской области.

С 2009 по 2010 год работал начальником УКПСиСУ Генеральной прокуратуры РК по Алматинской области.

В 2010 году был назначен на должность старшего помощника прокурора Алматинской области по кадровой работе.

С 2010 по 2011 год работал на руководящих должностях по обеспечению исполнительных производств Верховного суда и Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 2011 по 2014 год руководил Департаментом по исполнению судебных актов по Акмолинской области.

С 2015 по 2016 год был заместителем руководителя Департамента юстиции Акмолинской области.

С 2016 по 2017 год занимал должность заместителя директора Департамента по защите имущественных прав государства МЮ РК.

С 2017 по 2018 год руководил Департаментом юстиции Актюбинской области.

С 2018 по 2022 год был директором Департамента стратегического планирования Министерства юстиции Республики Казахстан.

C 20 января 2022 года был назначен заместителем председателя Агентства РК по делам государственной службы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2007801-tokaev-osvobodil-ot-berkimbaeva-ot-dolzhnosti-zamglavy-agentstva-rk-po-delam-gossluzhby/