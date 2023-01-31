Талгата Момышева освободили от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов

Талгат Момышев. Фото: primeminister.kz

В связи с переходом на другую работу Талгат Момышев освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Постановлением правительства РК Момышев Талгат Амангельдиевич освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Момышев Талгат Амангельдиевич родился в 1968 году в Щучинске Акмолинской области.

Согласно информации на официальном сайте правительства, окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт и Алматинский институт экономики и статистики.

В 1994-1996 годы — исполнительный директор казахско-турецкого совместного предприятия.

В 1997-1998 годы — заместитель директора по госнадзору Жамбылского центра стандартизации и метрологии.

С 1998 по 1999 год — старший референт аппарата акима Жамбылской области.

В 1999-2000 годы — председатель Жамбылского областного комитета по инвестициям и ВЭС.

В 2000 году был руководителем алматинского филиала РГП "Метрология", первым заместителем директора АО "Национальный центр аккредитации".

В 2000-2005 годы — начальник производственного управления по г. Астана ОАО "Национальный центр экспертизы и сертификации".

С 2005 по 2010 год — заместитель председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли.

С 2010 по 2014 год — председатель Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа.

В 2014-2016 годы — председатель Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе МЭ РК.

С 2016 по 2021 год работал государственным инспектором Администрации президента РК, заместителем акима Жамбылской области, ответственным секретарем Министерства энергетики.

С января 2021 по октябрь занимал пост руководителя аппарата Министерства энергетики.

С октября 2021 года был вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов.

Напомним, что вчера вице-министром экологии и природных ресурсов назначили Нурлана Курмалаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2007416-talgata-momysheva-osvobodili-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-ekologii-geologii-i-prirodnyh-resursov/