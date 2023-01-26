Нового заместителя акима назначили в Актау

Ербол Жумагазин. Фото: facebook.com/AktauPress

У главы города Актау появился новый заместитель – им стал Ербол Жумагазин, управлявший ранее актаускими электросетями. Об этом сообщается на .

"Ербол Жумагазин назначен заместителем акима города Актау", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Жумагазин родился в 1979 году в Актюбинской области. В 2000 году он окончил Казахскую академию государственного управления по специальности "Финансы и кредит".

Трудовую деятельность начал в 2000 году стажером в учебном центре, прошел путь до директора Мангистауского филиала ОАО "Банк Туран Алем".

С 2004 по 2012 годы был директором АО "БТА Банк".

В 2012-2019 годах руководил АО "Евразийский Банк".

С 2020 по 2021 годы являлся директором АО "Jusan Bank".

С декабря 2021 года по настоящее время занимал должность директора ГКП "Актауское управление электрических сетей".

Добавим, что у акима Актау Ербола Избергенова до недавнего времени уже было два зама – Абилкаир Байпаков и Имаммахмут Шагирбаев. Такие данные приводятся на официальном сайте городского акимата.

Ербол Жумагазин и Ербол Избергенов. Фото: facebook.com/AktauPress

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2006800-novogo-zamestitelya-akima-naznachili-v-aktau/