Избран новый аким Кульсары

Кадиржан Адинов. Фото: instagram.com/jylyoi_audany_akimdigi

Кадиржан Адинов назначен акимом города Кульсары. Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава Жылыойского района Атырауской области. Об этом сообщается на официальной странице районного акимата в Instagram.

Кадиржан Адинов родился 6 декабря 1991 года в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области.

В 2013 году окончил Казахский национальный технический университет имени Сатпаева по специальности "геодезия и картография", в 2015 году - Казахский национальный технический университет имени Сатпаева по специальности "нефтегазовое дело", в 2019 году получил степень магистра в Атырауском государственном университете имени Досмухамедова по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начал в 2014 году в аппарате акима Кульсары в качестве внештатного сотрудника.

С 2017 по 2019 годы работал главным специалистом в аппарате акима Кульсары.

С декабря 2019 года по настоящее назначение занимал должность заместителя акима Кульсары.

В акимате Жылыойского района отметили, что Кадиржан Адинов был назначен главой города в соответствии со статьей 36 Закона "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", где определен порядок избрания на должность, прекращения полномочий акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, после решения Жылыойской районной территориальной избирательной комиссии о регистрации избранного акима.

В статье указывается, что аким города районного значения, села, поселка, сельского округа избирается на должность в соответствии с Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан".

Полномочия избранного акима начинаются с момента его регистрации территориальной избирательной комиссией района (города областного значения).

Также в законе прописано, что аким избирается на должность сроком на четыре года населением соответствующей административно-территориальной единицы на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании из числа граждан Республики Казахстан в возрасте не моложе двадцати пяти лет, отвечающих требованиям настоящего закона и законодательства Республики Казахстан о выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2006603-izbran-novyy-akim-kulsary/