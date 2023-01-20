Оскандалившегося депутата Азамата Абильдаева лишили полномочий

Азамат Абильдаев. Фото: parlam.kz

Постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Азамат Абильдаев был лишен полномочий депутата мажилиса. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.

"В связи с принятием постановления Национального Совета Общественного объединения "Демократическая партия Казахстана "Ақ жол" №1 от 19 января 2023 года признать утрату Абильдаевым Азаматом Рахатовичем полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан", – говорится в постановлении ЦИК.

Вчера стало известно, что депутата Азамата Абильдаева исключили из партии "Ақ жол". Ранее мажилисмен заявил, что поддерживает вторжение России в Украину.

Члены нацсовета подчеркнули, что слова Абильдаева противоречат позиции партии, а также нарушают партийную и депутатскую этику.

Как сообщается на официальном сайте мажилиса, Азамат Абильдаев родился 1972 году в селе Кастек Жамбылского района Алматинской области.

Окончил Казахский национальный технический университет и Казахский национальный университет им. Аль-Фараби.

За годы своей карьеры Абильдаев занимал должности управляющего директора крестьянского хозяйства "Алмаз", гендиректора ТОО "Агрофирма Түрікпен", президента ТОО "Торгово-финансовый холдинг "ПромИнвестАзия".

Также руководил компаниями ТОО "Қазақстан тас өнімдері, ТОО "Корпорация "Казгранит".

С 2012 по 2016 годы являлся депутатом мажилиса парламента РК пятого созыва.

В 2017-2020 годах был консультантом ТОО "Агрофирма Түрікпен", а также заместителем председателя Демократической Партии Казахстана "Ақ жол".

С 2021 года являлся депутатом мажилиса парламента РК седьмого созыва.

Напомним, что вчера, 19 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК и назначил внеочередные выборы депутатов мажилиса на 19 марта 2023 года.

После роспуска мажилиса президент сделал заявление о назначении внеочередных выборов и объяснил, как теперь будут проходить выборы в мажилис и маслихаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2006090-deputata-mazhilisa-azamata-abildaeva-lishili-polnomochiy/