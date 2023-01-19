Назначен новый заместитель акима Туркестанской области

Нуралхан Кошеров. Фото: gov.kz

Нуралхан Кошеров назначен на должность заместителя акима Туркестанской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК, передает официальный сайт акимата региона.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды представил своего нового заместителя на аппаратном совещании. Нуралхан Кушеров сменил на этой должности Армана Сабитова, который был уволен в связи с переходом на другую работу.

Нуралхан Кушеров родился в 1984 году в Шымкенте. Образование - высшее. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова, Казахский гуманитарно-юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в Москве. Специальности: экономика, финансы и кредит, юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2008 году помощником депутата мажилиса парламента.

В 2009-2015 годах работал аналитиком в Налоговом комитете Министерства финансов РК, в налоговых органах Астаны.

В 2015-2018 годах был заместителем акима Шымкента. В 2018-2021 годах возглавлял УГД Актау, ДГД по Шымкенту.

С 2021 года по настоящее назначение занимал должность руководителя ДГД по Атырауской области.

Напомним, Дархан Сатыбалды был назначен акимом Туркестанской области в августе 2022 года. Он родился 26 марта 1974 года в Южно-Казахстанской области. Получил высшее образование по специальностям: экономист-менеджер, юрист. Кандидат экономических наук. До этого занимал пост Чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Узбекистане.

После внеочередных президентских выборов, на которых победу одержал Касым-Жомарт Токаев, Дархан Сатыбалды сохранил пост главы Туркестанской области.

По информации официального сайта акимата региона, его первым заместителем является Арман Жетписбай, заместителями - Ермек Кенжеханулы, Бейсенбай Тажибаев и теперь Нуралхан Кушеров, руководит аппаратом Еркегали Алимкулов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2005970-naznachen-novyy-zamestitel-akima-turkestanskoy-oblasti/